لبنان

إدارة كوارث بلديات قضاء صور: 83 إصابة جديدة ووفاة مسن

Lebanon 24
12-12-2020 | 21:49
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 أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، تسجيل 83 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، ووفاة مسن، والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الاصابات على الشكل التالي:
معروب 25، صور 6، القليلة 6، شيحين 4، الحوش 4، العباسية 4، صريفا 4، معركة 3، جبال البطم 3، باتولية 3، المساكن 3، الرمادية 2، السماعية 2، البرج الشمالي 2، طيرفلسية 1، مجدل زون 1، الرشيدية 1، بدياس 1، جل البحر 1، المجادل 1، طيردبا 1،
شحور 1، الشعيتية 1، الشهابية 1، قانا 1، زبقين 1.
كذلك تم تسجيل حالة وفاة اليوم لمسن مصاب ب covid 19 يعاني أمراضا مزمنة.

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3875 مصابا توزعوا وفق التالي:

3638 حالة محلية من بينهم 608 حالات فلسطينيين و68 من التابعية السورية.
238 حالة وافدة.
3200 حالة شفاء
53 حالة وفاة
622 الحالات النشطة.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل".
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