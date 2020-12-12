تعبئه الغاز كانت سبب في طعنة سكين

وقع اشكال بين عدد من الشبان على احد محطات تعبئة الغاز في منطقة القبة طرابلس على خلفية تعبئة الغاز.



حيث تطور الاشكال الى تضارب بالايدي والسكاكين نتج عنه جريح بطعنة سكين في القدم تم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.