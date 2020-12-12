لبنان

تعبئه الغاز كانت سبب في طعنة سكين

Lebanon 24
12-12-2020 | 22:05
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وقع اشكال بين عدد من الشبان على احد محطات تعبئة الغاز في منطقة القبة طرابلس على خلفية تعبئة الغاز. 

حيث تطور الاشكال الى تضارب بالايدي والسكاكين نتج عنه جريح بطعنة سكين في القدم تم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.
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اشكال

سكين

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