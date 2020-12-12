ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري؟

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى بلغ 86، في حين بلغت الحالات الحرجة 35 حالة، وأنه تم تسجيل ثلاث حالات شفاء، وحالتي وفاة.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 318 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 771 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 1.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.- حالات وفاة: 2.