لبنان

لها فرع في لبنان: للمرّة الأولى.. عقوبات أميركية تطول جامعة!

Lebanon 24
13-12-2020 | 07:01
A-
A+
Doc-P-774496-637434401814986400.jpg
Doc-P-774496-637434401814986400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة لافتة، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية "جامعة المصطفى الدولية" على لائحة العقوبات، لتكون المرة الأولى التي تُعاقب فيها الولايات المتحدة كياناً "تربوياً" بسبب تورّطه بالإرهاب، من خلال تجنيد عناصر في صفوف "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، "من أجل جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات إرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة "السياسة" الكويتية
 
 وأِشارت "السياسة" إلى أنها قامت عبر فروعها الخارجية بـ"أدوار في تسهيل تجنيد أشخاص لصالح الحرس الثوري والمجموعات الأجنبية التي يقودها". وتعد "جامعة المصطفى العالمية" أكبر جامعة شيعية إيرانية، ومركزها الرئيسي مدينة قم، وتملك أكثر من 170 فرعاً في أكثر من 50 دولة.
ويوجد فرع لجامعة المصطفى العالمية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً قرب المركز الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار القديمة، ويُديرها علي عباسي، وهو عضو في الحرس الثوري الإيراني، وتم تعيينه منذ قرابة الستة أشهر.
وتضمّ الجامعة طلاباً لبنانيين وأجانب من كافة الدول العربية، لاسيما من الحوثيين، لأنه لا يوجد لها فرع في اليمن، وفيها مبنيان، واحد مخصص للنساء وآخر للشباب.
أما الأساتذة فمعظمهم من اللبنانيين، وقسم قليل منهم يأتي من إيران.
ويوجد في جامعة المصطفى – فرع لبنان مجموعة كليات تضم اختصاصات عديدة، إلا أن الأساس فيها كلية الفكر الإسلامي.
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2020-12-13
10:51 | 2020-12-13
10:49 | 2020-12-13
10:45 | 2020-12-13
10:35 | 2020-12-13
10:28 | 2020-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website