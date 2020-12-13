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لبنان
توقيف شخص قتل اثنين في دير عمار أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
Lebanon 24
13-12-2020
|
08:29
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ح.ج) في منطقة وادي خالد أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، بعدما أقدم على قتل شخصين وجرح آخر بإطلاق النار عليهم على خلفية إشكال عائلي وقع في منطقة دير عمار - المنية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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