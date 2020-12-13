إصابة جديدة في كفرحزير

أعلنت بلدية كفرحزير في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، أجرى فحص ال pcr وأتت النتيجة إيجابية"، مؤكدة أنه "يلتزم الحجر المنزلي في بلدة كوسبا".



كما طلبت من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة".