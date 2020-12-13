دياب اتصل معزيا بمعطي

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالا هاتفيا بوالد النقيب في سرية الحرس الحكومي مصطفى محمد معطي معزيا، بعدما "خطفته جائحة كورونا في ريعان شبابه".



ولفت دياب الى أن "عائلته وبلدة كترمايا وسرية الحرس الحكومي خسروه"، راجيا الله أن "يتغمده بواسع رحمته".