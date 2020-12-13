لبنان

الصحة تحذّر من هذا النوع من الفطر.. "تسبب بوفاة عدد من الأشخاص"

Lebanon 24
13-12-2020 | 09:36
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حذرت وزارة الصحة من تناول الفطر البري الذي يكثر تواجده في هذه الفترة من السنة، حيث يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الوفاة. 

وقد جاء في البيان
 
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فطر

وزارة الصحة

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