المجلس الاعلى للكاثوليك دان إحراق مغارة وشجرة الميلاد في جديدة الفاكهة

دان مكتب المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك في بيان، "العمل الفتنوي الذي قام به مغرضون جهلة في بلدة جديدة الفاكهة في منطقة البقاع الشمالي، الذي أدى الى احتراق مغارة وشجرة الميلاد في باحة كنيسة مار جرجس"، ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى "التحرك لكشف الفاعلين ومحاسبتهم".واعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى الوزير السابق ميشال فرعون أن "هذا الحادث المدان بعيد من أخلاق اللبنانيين المؤمنين بالعيش الواحد، وإن عيدي الميلاد ورأس السنة هما مناسبة للمحبة والتلاقي والأمل عاشها اللبنانيون في لبنان وفي منطقة البقاع الشمالي بالذات على مر أجيالهم".