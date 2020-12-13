لبنان

معهد واشنطن: "حزب الله" يشتري بالدولار الصيدليات المتعثرة.. وتحويلات بالسوق السوداء؟

Lebanon 24
13-12-2020 | 10:28
A-
A+
Doc-P-774542-637434523647177626.jpg
Doc-P-774542-637434523647177626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنّ "حزب الله" يسعى لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي تعضف بلبنان. 
وبحسب تقرير نشرته قناة "العربية" استناداً إلى المعلومات الواردة في تقرير المعهد الأميركي، فإنّ "حزب الله" كان يستخدم- قبل اندلاع الأزمة المالية- سيطرته على وزارة الصحة اللبنانية للتنسيق مع الصيدليات في جنوب لبنان والبقاع وضواحي بيروت الجنوبية، وذلك بهدف تزويد أفراده وموظفيه بالأدوية بأسعار منخفضة، بحسب ما جاء في التقرير. 
وأضاف التقرير قائلاً إنّ صيدليات عدة عانت منذاك من عجز وزارة الصحة عن دفع نفقاتها، ومن شح الأدوية الذي بدأ عندما فقد المستوردون قدرتهم على الوصول إلى العملة الصعبة، وفق تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وكتب التقرير زاعماً أنّ "حزب الله"  بدأ في استخدام الدولارات الأميركية لشراء الصيدليات المتعثرة مالياً، خاصة تلك الواقعة في المدن الجنوبية الكبرى مثل صور والنبطية، ثم أغرق صيدلياته ومراكز الرعاية الصحية التابعة له بالأدوية السورية والإيرانية المهرّبة عبر الحدود وعن طريق المطار.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، بحسب معهد الدراسات الأميركي، أنشأ "حزب الله" سلسلة جديدة من محلات البقالة أُطلق عليها اسم "مخازن النور"، وافتتح ثلاثة فروع لها في الجنوب، واثنين في البقاع، واثنين في ضاحية بيروت. وكل فرع مليء بالمنتجات الإيرانية والسورية التي تباع بأسعار أقل من أسعار السلع المستوردة في المتاجر المنافسة. وبدخول "حزب الله" هذا القطاع، سيتمكن من جني الأرباح بالليرة اللبنانية، والتي يمكن أن يحولها لاحقاً إلى دولارات أميركية في السوق السوداء، وفق المعهد.
بالإضافة إلى ذلك، وضع "حزب الله" لأعضائه وموظفيه نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي مع "بطاقة الساجد" التي يمكن استخدامها لشراء السلع والحصول على خصومات في "مخازن النور"، بحسب التقرير. 
وبصرف النظر عن تحقيق أرباح إضافية، فإن هذا الجزء من استراتيجية "حزب الله" مصمم بشكل أساسي لإبقاء المجتمع الشيعي تحت السيطرة. فتركيبة البلاد الاجتماعية والاقتصادية قد تنهار سريعاً بمجرد توقف الدعم بالكامل، بحسب المعهد.
ومن جملة التكتيكات التي لجأ إليها "حزب الله" هو أنّه شجّع على استخدام مؤسساته المالية لتبادل أموالهم وإيداعها - لاسيما مؤسسة "القرض الحسن" التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب وأصبحت مركز الصيرفة الرئيسي لحزب الله، بحسب المعهد. 
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، قامت مؤسسة "القرض الحسن" بتركيب أجهزة الصراف الآلي في فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما سمح لسكان المنطقة، بحسب بعض التقارير، باستلام الدفعات النقدية والقروض من "حزب الله" دون القيود المفروضة في المصارف الأخرى، وفق المعهد. كما يسمح لها هذا الترتيب بوضع قواعدها الخاصة، وعقد صفقاتها الخاصة، إضافةً إلى تعزيز اقتصاد حزب الله ونظامه المالي الموازيين، وفقاً للمعهد.
وفي المستقبل، يأمل "حزب الله" في استعادة إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة، لاسيما المبالغ النقدية الكبيرة التي كانت تصل من طهران قبل العقوبات. وإذا حدث ذلك ومتى يحدث، يهدف "حزب الله" إلى أن يكون الطرف الوحيد في لبنان الذي يملك مبالغ كبيرة من الدولارات الأميركية، وأن يحوّل بالتالي مؤسسة "القرض الحسن" إلى النظام المصرفي الوحيد الصالح في البلاد، وفق المعهد.
"فجوات مالية واجتماعية خطيرة"
إلى ذلك لفت معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أنه حتى إذ تمكّن الحزب من التعويض عن مكامن النقص الوطنية من خلال تزويد مؤيديه ببعض الأطعمة والأدوات المنزلية والأدوية من إيران وسوريا، إلا أن هذه الخطة لا تغطي الاحتياجات الوطنية الملحة الأخرى مثل الكهرباء، وخدمة الإنترنت، والاستشفاء، والعمل. 
وأضاف أن الأزمة المالية الداخلية لـ"حزب الله" أدت إلى الحد من إمكانية وصوله إلى العملة الصعبة. ويؤدي هذا إلى خلق فجوات مالية واجتماعية خطيرة بين موظفي الحزب العسكريين والمدنيين، بحسب ما كتبه.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2020-12-13
10:51 | 2020-12-13
10:49 | 2020-12-13
10:45 | 2020-12-13
10:35 | 2020-12-13
10:19 | 2020-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website