أبي نصر في الاجتماع السنوي للرابطة المارونية: الواقع المسيحي غائب ومغيب

عقدت الجمعية العمومية في الرابطة المارونية اجتماعها السنوي في مقرها برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وحضور أعضاء المجلس التنفيذي وحشد من أعضاء الرابطة، بعد التزام قواعد التباعد الصحي.بداية النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونية، والوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الراحلين من أعضاء الرابطة خلال هذا العام.افتتح أبي نصر الجلسة مرحبا بالحضور، وأعلن فوز السفير البروفسور خليل الياس كرم، والدكتورة كورين سامي روحانا أبي نادر، تباعا بمنصب نائب رئيس الرابطة، وعضوية المجلس التنفيذي بالتزكية، خلفا لنائب الرئيس المستقيل الدكتور مطانيوس الحلبي، العضو المستقيل مسعد فارس، بعد انقضاء الموعد المحدد لتقديم الترشيحات من دون أن يتقدم أحد سواهما لهذين المقعدين الشاغرين. وهو ما ينطبق على منطوق المادة الرابعة والعشرين من النظام الداخلي.وهنأ أبي نصر الفائزين، منوها بكفايتهما، وإخلاصهما للرابطة، وتمنى لهما النجاح في المهمات التي تنتظرهما.أبي نصربعد ذلك، ألقى أبي نصر كلمة أشار فيها إلى أن الجمعية العمومية تنعقد "ولبنان يغرق في أزمة لم يشهد لها مثيلا تهدد الكيان في الصميم وتطرح أسئلة موجعة حول مصير دولة لبنان الكبير تضعنا أمام واقع مأسوي نقف عاجزين عن مواجهته والتصدي له، وأثبت أننا عاجزون عن الاجتماع والحوار واستنباط الحلول من دون وسيط أو رقيب، أو وصي لدرجة أن السياسيين أنفسهم اعترفوا بهذا العجز، فاستسلموا له واعترفوا بأن حل أزمة لبنان لم يعد بيد أبنائه".وأضاف: "حان لنا أن نحزم أمرنا، وأن نكف عن التطلع إلى الخارج شرقا وغربا، وأن نجد أنفسنا حيث يجب أن نكون، في لبنان الوطن الدائم النهائي لجميع أبنائه".ورأى أننا "لسنا في أزمة تأليف حكومة ، بل في أزمة حكم ونظام"، ودعا إلى "التحرر أولا من قدسية الطائف ودستوره والمباشرة في حوار وطني عام لابتكار نظام جديد عصري يعيد للوطن معناه الكياني، وديموقراطيته التعددية التوافقية، بما يضمن استمرار هذا الكيان التاريخي، المميز بنوعيته، الذي نشاهد تخريبه بفعل الارتهان للخارج"، وحض أبي نصر على "تأليف حكومة تضرب الفساد وتعيد للبنانيين ثقتهم بالسلطة، وتتصدى للجوع والبطالة وتوقف نزف الهجرة،" وأعلن تأييد الرابطة المارونية التدقيق الجنائي "شرط شموله كل المؤسسات". واعتبر أن "المساس بودائع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، والمودعين العرب، يزعزع الثقة والصدقية بالقطاع المصرفي في لبنان، لأن فقدان الثقة به يؤدي إلى انهياره برمته".وتساءل عن مصير التحقيق بانفجار المرفأ، مشيرا الى أن "الشعب يريد أن يرى القصاص يحل بمرتكبيه والمسؤولين عنه".وأيد الحياد الايجابي الذي طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، داعيا إلى "تحصينه بتأييد شعبي واسع، والتفاعل الايجابي معه بإطلاق حوار وطني لبلوغ هذا الهدف".وتطرق أبي نصر في كلمته إلى موضوع هجرة الشباب اللبناني، مناشدا من "يسعى إليها عدم مجاراة المخطط الرامي إلى تيئيس الشباب ودفعهم إليها"، مؤكدا أن "الحل ليس بالهجرة"، محذرا من "التلاعب بديموغرافية لبنان بالتجنيس والتوطين والهجرة وبيع الأرض، لصالح طائفة دون أخرى، مما سيكون له التأثير المباشر على السلطة التشريعية". ودعا إلى "التصدي لملف النازحين السوريين ومعالجته باسقاط الفيتو الدولي عن عودتهم الآمنة إلى بلادهم".وذكر بـ "أن طعن الرابطة المارونية بمرسوم التجنيس أعطاها الصفة والمصلحة بالطعن في أي قرار يضر بالمصلحة المارونية وأن هذا الحق ستمارسه كلما دعت الحاجة"، مشددا على "حق المنتشرين في المشاركة بالانتخابات ترشيحا واقتراعا أينما وجدوا".وختم أبي نصر مسلطا الضوء على الواقع المسيحي، والماروني، فوصفه ب"الغائب والمغيب، تطوقه صراعات حادة في حروب سياسية مفتوحة، وحملات إعلامية ذات منحى تدميري بين أطراف العائلة المسيحية الواحدة".وقال: "سبق أن طلبنا من بكركي السعي إلى جمع رؤساء التيارات المتناحرة لإقرار مرجعية شورية يحتكمون إليها وتكون برئاسة البطريرك. وقد حاولت التحرك لتحقيق ما اقترحنا لكنها لم تلق بعد قبولا يشجعها على المضي فيه لأسباب لا مجال لذكرها".البيان الإداريوتلا الأمين العام للرابطة جورج الحاج البيان الإداري، مقدما جردة بما قام به المجلس التنفيذي في العام 2020 مركزا على إنشاء خلية طوارئ شكلّها المجلس توّلت بفضلها الرابطة من جمع وتوزيع 4000 حصة غذائية على 350 بلدة في مختلف المناطق أصابت العائلات الاشد فقرا وعوزا، فيما تولت لجنة الصحة توزيع أدوية ومستلزمات صحية مرسلة من مؤسسات دولية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. في حين تسلمت لجنة الانماء الزراعي 5,18 طنا من المواد الغذائية والالبسة هبة من اوستراليا، وشاركت في ورشة عمل بنيروبي حول مشروع الإيمان من أجل الأرض، وتقديم محطة للرصد الجوي لبلدية كفرذبيان. كذلك وزعت لجان التضامن الاجتماعي، والشؤون الاجتماعية والتربية مساعدات مالية على العائلات المحتاجة وألف حرام في نطاق أبرشية بيروت، وقرطاسية على الطلاب الأكثر عوزا. وأنجزت لجنة العلاقات العامة ترجمة كتاب "تقسيم قبرص 1974 ونكبة الموارنة" إلى اليونانية ليوزع على موارنة الجزيرة. ونظمت لجنة الثقافة محاضرة لانطوان خوري حرب بعنوان "لبنان أرض مقدسة ومعابده تشهد" ووضعت لجنة البيئة في الرابطة مشروعا لتشجير الاحراج التي التهمتها الحرائق، وهي في صدد وضع آلية تنفيذه.على صعيد آخر، ورغم جائحة كورونا، نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية العرس الجماعي الحادي عشر الذي تقدم إليه 25 ثنائيا، حيث تكلل كل ثنائي في رعيته. ونال 7 ملايين ليرة لبنانية كمساعدة. وتكفلت اللجنة بمصاريف العرس.إلى ذلك، قدمت الرابطة إلى مزار سيدة لبنان في حريصا مجسما يمثل البطريرك الحويك لمناسبة مئوية لبنان الكبير. وستتم إزاحة الستارة عن المجسم في 23 الحالي، في المزار برعاية الراعي وحضوره.ومن المشاريع الطموحة للرابطة، مباشرتها التحضير لأكبر تطبيق الكتروني ماروني، يضم المؤسسات والكنائس المارونية في العالم.التقرير الماليوعرض أخيرا أمين الصندوق في الرابطة المارونية الدكتور عبده جرجس التقرير المالي وتضمن مشروع الموازنة للعام 2021 وقطع الحساب عن العام 2020، فأقر بالإجماع.