بلدية البابلية الزهراني: 4 حالات جديدة

أعلنت بلدية البابلية - الزهراني في بيان، "رصد 4 حالات كورونا في البلدة، وبذلك يكون قد ارتفع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة في البلدة إلى 7 إصابات فقط".وشددت على المخالطين ضرورة الحجر المنزلي 14 يوما من تاريخ المخالطة للحالة الايجابية كتدبير احترازي.