قوى الأمن توقف 3 مروجي مخدرات.. ماذا ضبطوا بحوزتهم؟ (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 8-12-2020 وفي محلة باب الرمل، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من اللبنانيين:ه. م. (مواليد عام 1993)و. ح. (مواليد عام 1997)ا. ع. (مواليد عام 2000)بجرم اتجار وترويج المخدرات.