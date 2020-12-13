توقيف سارقين في بر الياس وبرج حمود

أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في بر الياس المدعو ص. ع. (سوري الجنسية) والمطلوب احضاره بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في البقاع بجرم سرقة أموال. تم تسليمه الى مخفر شتورا لإجراء المقتضى القانوني بحقه.وفي برج حمود أوقفت دورية من فصيلة برج حمود المدعو ح. ع. ( سوري الجنسية) والذي أقدم على سرقة عددا من الدراجات النارية.