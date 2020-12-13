ندى بستاني: جرم متماد ومستمر بملف الفيول المغشوش

غردت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر "تويتر": "نفس الأفرقاء السياسيين يلي بمجلس الوزراء وعلى مدى 8 سنوات رفضوا ومنعوا إجراء مناقصات للفيول ومراجعة عقد سوناطراق، عم يمنعو من سنتين لليوم إجراء مناقصة جديدة، بس هل مرة المنع والتمييع عم بيكون من خلال إدارة المناقصات.هيدا جرم متمادي ومستمر بملف الفيول المغشوش...".