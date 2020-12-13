الى السائقين.. تجنبوا سلوك طريق خلدة باتجاه الاوزاعي بعد الظهر

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الحاقاً لبلاغنا المتعلق بقيام الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي، باشرت هذه الشركة باستكمال الاشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الغربي، وستستمر لغاية الساعة 5.00 من صباح تاريخ 14-12-2020.ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى المسلك الاخر اثناء الحفر، وقد يرجح حصول زحمة سير من خلدة باتجاه الاوزاعي في فترة بعد الظهر.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".