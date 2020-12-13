20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قطع المياه عن مشروع ري صيدا جزين الثلثاء
Lebanon 24
13-12-2020
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "دائرة ري لبعا التي تدير مشروع ري صيدا - جزين ويروي منطقة شرق صيدا وساحل جزين، ستقوم بصيانة (Vanne secteur) سكر تعيير المياه لقناة منسوب 600، الذي يغذي كامل المشروع الواقع في أسفل بركة أنان، مما يوجب قطع المياه كليا عن كل المشروع، بدءا من بعد غد الثلثاء وليومين، علما بأن من شأن أشغال الصيانة في السكر الرئيسي وسكر التعيير، أن يكفل معايير السلامة العامة وحسن التحكم بالتوزيع وحماية المنشآت والقساطل وكواسر الضغط".
تابع
الأكثر قراءة
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
Lebanon 24
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
09:22 | 2020-12-13
13/12/2020 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
13:37 | 2020-12-13
13/12/2020 01:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: مبروك للرفاق الجدد
Lebanon 24
الحريري: مبروك للرفاق الجدد
19:23 | 2020-12-12
12/12/2020 07:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
09:30 | 2020-12-13
13/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
10:30 | 2020-12-13
13/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:06 | 2020-12-13
"الموسوي" لمواد البناء تتبرع ببناء جسر للمشاة على أوتوستراد زحلة
17:55 | 2020-12-13
بلدية الدوير: 3 إصابات بالفيروس وإبقاء المدارس مغلقة حتى 20 الحالي
17:37 | 2020-12-13
مذكرة تفاهم قيد الانجاز بين لبنان والنيبال لرفع الحظر عن قدوم العمال
17:29 | 2020-12-13
المستقبل: هناك خطة لاستهداف موقع رئاسة الحكومة لن نسمح بتمريرها
17:12 | 2020-12-13
المؤسسات التربوية في سير الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الحالي
17:02 | 2020-12-13
اشكال تخلله اطلاق نار في الميناء
فيديو
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
12:00 | 2020-12-13
13/12/2020 18:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
18:00 | 2020-12-12
13/12/2020 18:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 18:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact