قطع المياه عن مشروع ري صيدا جزين الثلثاء

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "دائرة ري لبعا التي تدير مشروع ري صيدا - جزين ويروي منطقة شرق صيدا وساحل جزين، ستقوم بصيانة (Vanne secteur) سكر تعيير المياه لقناة منسوب 600، الذي يغذي كامل المشروع الواقع في أسفل بركة أنان، مما يوجب قطع المياه كليا عن كل المشروع، بدءا من بعد غد الثلثاء وليومين، علما بأن من شأن أشغال الصيانة في السكر الرئيسي وسكر التعيير، أن يكفل معايير السلامة العامة وحسن التحكم بالتوزيع وحماية المنشآت والقساطل وكواسر الضغط".