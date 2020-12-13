لبنان

مناشدة من نقيب عمال مرفأ طرابلس

Lebanon 24
13-12-2020 | 12:39
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ناشد نقيب عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد في بيان، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن "يكون تطعيم العمال ضد كورونا من ضمن أولويات برنامج الوزارة فور وصول الجرعات الى لبنان، فالعمال وعناصر الأجهزة الأمنية من جيش وأمن عام وجمارك في مرفأ طرابلس، ذاقوا الأمرين وأصيب عدد كبير منهم بكورونا... في الوقت الذي كان فيه معظم الشعب آمنا مقيما في منزله بمنأى عن الإصابة".

وحيا "عائلة المرفأ بجناحيها المدني والعسكري"، مشددا على أن "مرفأ طرابلس سيبقى في مقدمة الصفوف المناضلة لرفعة طرابلس ولبنان وتقدمهما".
 
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