ثوار يعترضون على لقاء يشارك فيه فارس سعيد في طرابلس (فيديو)

قام عدد من ثوار ١٧ تشرين في طرابلس بمقاطعة اجتماع كان يُعقد في أحد المطاعم في منطقة "راسمسقا" جنوبي طرابلس بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.ويضم اللقاء النائب السابق "فارس سعيد" وناشطين سياسيين اضافة الى عدد من الثوار من طرابلس.وقام ثوار ١٧ تشرين بايقاف الاجتماع مطالبين بعدم تهميش اي فرد من الثورة وخصوصا في ما يخص مدينة طرابلس.