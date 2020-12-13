لبنان

كورونا يتسبب باقفال قسم زحلة في مصلحة تسجيل السيارات

Lebanon 24
13-12-2020 | 12:58
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قرارا قضى بـ "إقفال قسم زحلة والبقاع في مصلحة تسجيل السيارات والآليات الكائن في زحلة، بدءا من صباح يوم غد الاثنين في 14 كانون الأول وحتى صباح يوم الاثنين المقبل في 21 منه، بعد ثبوت 8 إصابات ايجابية لموظفين بفيروس كورونا".

وأوعز المحافظ أبو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط "متابعة موضوع إجراء فحوص الPCR لجميع موظفي القسم المذكور وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".
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