ماذا جرى على الحدود منذ قليل؟

ذكرت معلومات "الجديد" أن جيش العدو الإسرائيلي أطلق عشر رصاصات إرهابا من احد مواقعه العسكرية ببن العباد" و "المنارة" مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة أثناء تواجد اربعة مواطنين في الجانب اللبناني يعملون على جمع الخردة قرب موقع للبونيفيل دون اصابة احد بأذى. وحضرت دورية من الجيش واقتادت هؤلاء للتحقيق معهم، في حين استنفر جيش العدو وحرك دبابة ميركافا من موقع العباد للمراقبة.