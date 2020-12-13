لبنان

منخفض جوي عاصف وماطر اعتبارا من مساء الاثنين... ماذا عن الثلوج؟

Lebanon 24
13-12-2020 | 13:11
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الإثنين غائما إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. وتتساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية صباحا.

وتعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارا من فترة بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي الذي يؤدي الى اشتداد سرعة الرياح وتساقط الامطار التي تشتد غزارتها فجر الثلاثاء وتكون مترافقة ببرق ورعد وتساقط لحبات البرد. تتساقط الثلوج في تلك الفترة على الجبال التي تعلو عن 2000 متر. 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصدره جنوب اليونان ويتحول الى طقس ماطر وعاصف بدءا من ليل الاثنين/الثلاثاء. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الإثنين: غائم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. تتساقط امطار خفيفة في المناطق الداخلية صباحا. تعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارا من فترة بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي الذي يؤدي الى اشتداد سرعة الرياح وتساقط الامطار التي تشتد غزارتها فجر الثلاثاء وتكون مترافقة ببرق و رعد وتساقط لحبات البرد.تتساقط الثلوج في تلك الفترة على الجبال التي تعلو عن 2000 متر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع امطار غزيرة احيانا ورياح ناشطة تصل الى حدود ال 60كلم/س يرتفع معها موج البحر مع نشاط للخلايا الرعدية و تساقط للبرد. تتساقط الثلوج مساء على ارتفاع 1800 متر وما فوق ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى مستوى تساقط ليلا لتلامس 1600 متر خاصة شمال البلاد.
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