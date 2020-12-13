إحتراق متجر في طرابلس

اندلعت النيران في متجر لبيع الادوات المنزلية في شارع نديم الجسر في طرابلس، يعود لمواطن من آل السباعي.



وعلى الاثر، توجهت فرق الاطفاء الى المكان، وعملت على إهماد الحريق ومنع امتداده الى المنازل.