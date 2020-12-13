لبنان

تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد

Lebanon 24
13-12-2020 | 13:37
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أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في تعميم جديد تعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، مشيراً الى أنه يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات من الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحاً، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين ولغاية صباح الإثنين 21\12\2021.
 
 
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