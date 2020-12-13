تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد

أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في تعميم جديد تعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، مشيراً الى أنه يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات من الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحاً، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين ولغاية صباح الإثنين 21\12\2021.

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