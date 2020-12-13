حركة المبادرة الوطنية بحثت في برنامجها المشترك

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعا في طرابلس لمناقشة "البرنامج المرحلي المشترك"، حضره مجموعة من "ثوار 17 تشرين - ساحة النور"، وبحث في تبني الحركة مطالب الحاضرين وتحويلها الى مطالب وطنية.



وحضر اللقاء: ادمون رباط، احمد السنكري، احمد حمود، احمد غزاوي، احمد يوسف، اليسار خضر، امين بشير، انطوان الخوري طوق، انطوان يونس، ايمن جزيني، بري الأسعد، بهجت سلامه، تينا سمير، جنان عبد القادر، جورج دروبي، جورج يونس، جوزف كرم، جوزف وهبي، حسين الضناوي، خليل عيسى، دانيا حروق، ربى المقدم، ربى شلق، رشا عبد الحي، رولا دبليز فتال، سامر دبليز، سميح كليمي، سولاف الحاج، شادي المير، عتيبة مرعبي، عبير زيني، عزة كوجه، عزيز الزق، عزيز كرم، عميد حمود، غسان عطية، غوى سلمان، فارس سعيد، كريستين قسطى، ميراز الجندي، مهى المصري، محمد المصري، محمد محسن، ميسى جمالي، محمد حروق، محمد علم الدين، منى فياض، نبيل قطرة، نعمة محفوض، نصرالله نصرالله وهند الصوفي.