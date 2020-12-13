موقوفان بجرائم تهديد وإبتزاز عبر الإنترنت...

أوقفت دورية من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في صفير في الضاحية الجنوبية كلا من م. ن. (مواليد 2003 سوري) وك. ب. (مواليد 2003 لبناني) بجرم تهديد وإبتزاز عبر الإنترنت بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".