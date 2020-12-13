لبنان

ترزيان: لتمديد مهل الفتح والدوام في القطاع السياحي

Lebanon 24
13-12-2020 | 15:04
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 كتب النائب هاكوب ترزيان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": 

"لأننا نعشق الحياة، نتوجه اليوم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وكل الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي والصحة العامة الدكتور حمد حسن، والسياحة الدكتور رمزي المشرفية، للاضاءة على واقع كل المؤسسات السياحية، التي تضم مختلف الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية. هذا القطاع الذي يرزح تحت ضغط كبير، يضم أكثر من أربعين ألف عامل مهددين بفقدان لقمة عيشهم، والقطاع برمته مهدد بالانهيار.

ندعو إلى تمديد مهل الفتح والدوام في كل القطاع حتى الصباح، لأن ذلك يساعد في إدخال العملة الصعبة إلى البلد عبر استقطاب المغتربين الذين سيأتون إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد وينشط أيضا الحركة الاقتصادية التي سترفد الخزينة والعائلات بمقومات الاستمرار في هذا الزمن العصيب، ويساعد في تنشيط الحركة السياحية وضخ الحياة في كل المنطقة التي تعرضت للدمار من جراء انفجار بيروت وتناضل اليوم لاستعادة روحها الاقتصادية والمعيشية والسياحية، وكل ذلك شرط أن تلتزم المؤسسات السياحية الشرعية شروط الوقاية من كورونا وتعاميم وزارة الداخلية وإرشادات وزارة الصحة العامة".
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