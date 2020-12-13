في خراج بلدة مزرعة الشوف... جثة ورسالة

عُثر في خراج بلدة مزرعة الشوف، على المواطن (م. ز.) من بلدة شحيم، جثة في حقول الزيتون، وبجانبه رسالة وعبوة مياه صغيرة وبداخلها مادة سائلة.



وعلى الاثر تم إبلاغ القوى الامنية والبلدية، التي حضرت، وفرضت طوقا أمنيا حول المكان، في انتظار حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، لمعرفة ملابسات الوفاة بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.