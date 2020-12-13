محافظ بعلبك الهرمل: إعادة فتح المدارس ابتداء من الغد

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تغريدة عبر "تويتر" أنه ‏"بعد اقفال المدارس في بعض البلدات خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد التواصل مع وزارة التربية، سيتم إعادة فتح هذه المدارس ابتداء من صباح الغد، مع اتخاذ إجراءات الوقاية كافة".