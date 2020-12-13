لبنان

محافظ بعلبك الهرمل: إعادة فتح المدارس ابتداء من الغد

Lebanon 24
13-12-2020 | 15:35
A-
A+
Doc-P-774612-637434705601847725.png
Doc-P-774612-637434705601847725.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تغريدة عبر "تويتر" أنه ‏"بعد اقفال المدارس في بعض البلدات خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد التواصل مع وزارة التربية، سيتم إعادة فتح هذه المدارس ابتداء من صباح الغد، مع اتخاذ إجراءات الوقاية كافة".
مواضيع ذات صلة
اقفال الدوائر الرسمية والمدارس في المناطق التي تم عزلها في بعلبك الهرمل
lebanon 24
13/12/2020 18:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرو المدارس الخاصة في بعلبك الهرمل: للعودة حضوريا أو عبر تعليم مدمج
lebanon 24
13/12/2020 18:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الدوير: 3 إصابات بالفيروس وإبقاء المدارس مغلقة حتى 20 الحالي
lebanon 24
13/12/2020 18:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دائرة التربية في بعلبك الهرمل: لاعتماد التعليم المدمج بدءا من الغد
lebanon 24
13/12/2020 18:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مدارس

بعلبك الهرمل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:06 | 2020-12-13
17:55 | 2020-12-13
17:37 | 2020-12-13
17:29 | 2020-12-13
17:12 | 2020-12-13
17:02 | 2020-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website