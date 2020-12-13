لبنان

دائرة التربية في بعلبك الهرمل: لاعتماد التعليم المدمج بدءا من الغد

Lebanon 24
13-12-2020 | 16:13
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عممت دائرة التربية في محافظة بعلبك الهرمل على مديري المدارس أن "يوم غد الاثنين هو يوم دوام في جميع المدارس والثانويات، وفق نظام التعليم المدمج، وفي حال صدور أي قرار جديد من وزارة التربية يتعلق بإغلاق مدرسة أو أكثر، سنقوم بإبلاغكم في حينه".
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تعليم

بعلبك الهرمل

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