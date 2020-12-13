دائرة التربية في بعلبك الهرمل: لاعتماد التعليم المدمج بدءا من الغد

عممت دائرة التربية في محافظة بعلبك الهرمل على مديري المدارس أن "يوم غد الاثنين هو يوم دوام في جميع المدارس والثانويات، وفق نظام التعليم المدمج، وفي حال صدور أي قرار جديد من وزارة التربية يتعلق بإغلاق مدرسة أو أكثر، سنقوم بإبلاغكم في حينه".