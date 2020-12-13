لبنان

غرفة إدارة كوارث محافظة عكار: 33 إصابة جديدة وحالتا وفاة

Lebanon 24
13-12-2020 | 16:18
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سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و58 حالة شفاء.

واستنادا الى هذه المعطيات الجديدة، فقد بات العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 3404 مصابين، والحالات الإيجابية قيد المعالجة: 629 حالة. أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم فهي 2714 حالة. كما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي، التي هي حاليا قيد المتابعة: 709 حالات. وارتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء الازمة وحتى اليوم الى 61 حالة.
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