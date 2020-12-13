لبنان

مرتضى: نحن بأمس الحاجة لتعزيز الروح الثقافية والتواصل الاجتماعي

Lebanon 24
13-12-2020 | 16:47
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 أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال استقباله وفد "منبر لبنان الثقافي" في دارته في بلدة تمنين التحتا، أنه "يتوجب علينا أن نعزز الدور الثقافي خصوصا في منطقة البقاع الغنية بالمثقفين والأدباء والمفكرين والخبراء والمبدعين في كل المجالات، بالرغم من سنوات الحرمان في المنطقة".

وقال: "نحن بأمس الحاجة لتعزيز الروح الثقافية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع اللبناني، ونشر المنتديات الثقافية في هذه المنطقة، حتى لا تبقى مظلومة، وهي التي خرجت الأدمغة والعلماء، وعلينا أن نسعى الى تعزيز الروح الثقافية وإلقاء الضوء على حقيقة هذه المنطقة لأنها غنية بالعطاء من دون مقابل".

وتحدث الدكتور وشاح فرج باسم المنبر، فقال: "يقوم دور المنبر الثقافي على إغناء الحياة الثقافية وتعميمها على المجتمع، ووضع خطة مستقبلية تقوم على الإشتراك مع ناشطين مثقفين محليين ودوليين، وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش التدريب، ما من شأنه أن يشكل حراكا فكريا في المشهد الثقافي، ويعيد دور المثقف في صناعة القرار والتأثير الإيجابي على المجتمع ومد جسور الثقة بين المنتديات الأدبية والثقافية".
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