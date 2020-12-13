تعميم صورة المفقود القاصر جهاد رجب.. غادر منزله في القبة ولم يعد

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- جهاد بدر رجب (مواليد عام 2005، لبناني)الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلة القبة، بتاريخ 12/12/2020، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.