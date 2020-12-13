20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اصابات باشكال في الفوار - زغرتا
Lebanon 24
13-12-2020
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع اشكال بين عدد من الشبان عند مفترق بلدة الفوار - قضاء زغرتا ما أدى الى اصابة 5 أشخاص بجروح .
وعلى الاثر، توجهت دورية من الجيش الى المكان لتطويقهبحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
مواضيع ذات صلة
اشكال تخلله اطلاق نار في الميناء
Lebanon 24
اشكال تخلله اطلاق نار في الميناء
13/12/2020 18:18:13
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في رأس العين في بعلبك... وإطلاق نار وقذائف صاروخية
Lebanon 24
اشكال في رأس العين في بعلبك... وإطلاق نار وقذائف صاروخية
13/12/2020 18:18:13
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زغرتا.. 28 حالة إيجابية بكورونا
Lebanon 24
زغرتا.. 28 حالة إيجابية بكورونا
13/12/2020 18:18:13
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خلية الازمة في قضاء زغرتا: 31 حالة ايجابية
Lebanon 24
خلية الازمة في قضاء زغرتا: 31 حالة ايجابية
13/12/2020 18:18:13
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوار
زغرتا
اشكال
تابع
الأكثر قراءة
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
Lebanon 24
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
09:22 | 2020-12-13
13/12/2020 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
13:37 | 2020-12-13
13/12/2020 01:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: مبروك للرفاق الجدد
Lebanon 24
الحريري: مبروك للرفاق الجدد
19:23 | 2020-12-12
12/12/2020 07:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
09:30 | 2020-12-13
13/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
10:30 | 2020-12-13
13/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:06 | 2020-12-13
"الموسوي" لمواد البناء تتبرع ببناء جسر للمشاة على أوتوستراد زحلة
17:55 | 2020-12-13
بلدية الدوير: 3 إصابات بالفيروس وإبقاء المدارس مغلقة حتى 20 الحالي
17:37 | 2020-12-13
مذكرة تفاهم قيد الانجاز بين لبنان والنيبال لرفع الحظر عن قدوم العمال
17:29 | 2020-12-13
المستقبل: هناك خطة لاستهداف موقع رئاسة الحكومة لن نسمح بتمريرها
17:12 | 2020-12-13
المؤسسات التربوية في سير الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الحالي
17:02 | 2020-12-13
اشكال تخلله اطلاق نار في الميناء
فيديو
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
12:00 | 2020-12-13
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
18:00 | 2020-12-12
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 18:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact