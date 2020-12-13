اصابات باشكال في الفوار - زغرتا

وقع اشكال بين عدد من الشبان عند مفترق بلدة الفوار - قضاء زغرتا ما أدى الى اصابة 5 أشخاص بجروح .



وعلى الاثر، توجهت دورية من الجيش الى المكان لتطويقهبحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.