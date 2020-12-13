اشكال في رأس العين في بعلبك... وإطلاق نار وقذائف صاروخية

تطور إشكال فردي بين أفراد من آل س. وآخرين من آل ي. إلى تبادل إطلاق نار وقذائف صاروخية في محلة راس العين في بعلبك، من دون وقوع إصابات.وحضرت إلى المحلة دورية من الجيش، والعمل جار لتوقيف مطلقي النار بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.