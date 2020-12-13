لبنان

اشكال في رأس العين في بعلبك... وإطلاق نار وقذائف صاروخية

Lebanon 24
13-12-2020 | 16:54
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 تطور إشكال فردي بين أفراد من آل س. وآخرين من آل ي. إلى تبادل إطلاق نار وقذائف صاروخية في محلة راس العين في بعلبك، من دون وقوع إصابات.

وحضرت إلى المحلة دورية من الجيش، والعمل جار لتوقيف مطلقي النار بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
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اطلاق نار

رأس العين

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