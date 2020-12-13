اشكال تخلله اطلاق نار في الميناء

تطور اشكال في منطقة الميناء في طرابلس الى قيام المدعو "م.ع." باطلاق النار من مسدسه بإتجاه "ا.ي" من دون اصابته.



ومن ثم فر مطلق النار الى جهه مجهولة.



وقد حضرت على الفور القوى الامنية الى المكان لتعقب مطلق النار بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.