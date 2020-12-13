المؤسسات التربوية في سير الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الحالي

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع بلدية سير ـ الضنية، "إستكمال التعليم عن بعد، من دون حضور التلامذة في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في البلدة، وذلك إبتداء من صباح يوم غد الإثنين حتى مساء الأحد الواقع فيه 20 كانون الأول 2020، على أن ينظم مديرو المؤسسات التربوية حضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المؤسسات التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعليم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ الإجراءات الصحية كافة".