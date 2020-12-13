مذكرة تفاهم قيد الانجاز بين لبنان والنيبال لرفع الحظر عن قدوم العمال

تسلم القنصل الفخري العام لدولة النيبال لدى لبنان الشيخ محمد وسام غزيل، من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، مذكرة التفاهم المتعلقة باستقدام العمال والعاملات المنزليات من النيبال إلى لبنان، وقد أرسلتها القنصلية إلى سفارة النيبال في القاهرة (حسب الأصول المتبعة) لكي يتم تحويلها الى وزارة العمل في جمهورية النيبال الاتحادية، ليصار بعد موافقة الاخيرة عليها الى احالتها إلى الحكومة اللبنانية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.وتهدف هذه المذكرة الى تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل كما وعقود التوظيف للعمال النيباليين بجميع فئاتهم، والى ضمان حقوق أرباب العمل والعمال على السواء.وتأتي هذه الخطوة بعد ان حظرت جمهورية النيبال إرسال العمال إلى لبنان، وفي حال جرى إنجاز مذكرة التفاهم التي لطالما سعت إليها القنصلية، سترفع النيبال الحظر المفروض على قدوم العمال والعاملات النيباليين إلى لبنان.