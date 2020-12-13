"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق.. إليكم التفاصيل

أعلنت بلدية الدوير تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا، ويخضع كل منهم للحجر المنزلي وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة.

من جهتها، سجلت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، 9 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: برسا 1، أنفه 1، كوسبا 2، بنهران 1، كفرحزير 1، بزيزا 1، رشدبين 1، وقيد التحقق 1، وحالة وفاة واحدة في رشدبين.

كذلك، أشارت بلدية مجدلا، في بيان، الى أنه "على أثر ظهور بعض حالات كورونا في البلدة، حضر فريق طبي من وزارة الصحة بدعوة من البلدية وقام بإجراء فحوصات للمخالطين الذين يعانون من عوارض، وذلك بتاريخ 11/12/2020 وجاءت النتيجة إيجابية لـ19 شخصا ما رفع عدد الإصابات في البلدة إلى 28".

من جهتها، أعلنت بلدية معروب تمديد الإقفال العام حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل في 16 الجاري.



وأفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه تمّ تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3912 مصاباً. بدورها، أعلنت بلدية شحيم، في بيان، تسجيل 17 إصابة جديدة في البلدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للاصابات أصبح على الشكل التالي: مصابون ضمن بلدة شحيم 112، مصابون من شحيم يسكنون خارجها 5، حالات الوفاة 17 وحالات الشفاء 616. إلى ذلك، أعلنت خلية أزمة كورونا في السكسكية عن تسجيل ثلاث حالات جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الى 21 بينهم 5 أطفال. ومع هذا، فقد أعلنت بلدية شبعا، في بيان، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 8 حالات إيجابية في البلدات المجاورة التابعة لاتحاد بلديات العرقوب.

من جهتها، أعلنت بلدية الزرارية عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، طالبة من المخالطين والذين يشتبهون بعوارض، التواصل مع البلدية لاجراء فحص الـpcr.

ومع هذا، أعلنت خلية الأزمة في بلدية سبلين، في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للحالات الإيجابية إلى 104، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الشفاء 73.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة التابعة لوكالة داخلية المتن الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرى المتن الأعلى وبلداته، توزعت على النحو التالي: رأس المتن 5، بتبيات 1، القلعة 1 وأرصون 1.

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في بيان اليوم "تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وشفاء 7 حالات".

و أفادت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل اليوم عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

وأعلنت خلية الازمة في بلدية الغازية قضاء صيدا، تسجيل 4 اصابات جديدة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات أصبح 317 مع تسجيل 250 حالة شفاء، و63 حالة قيد الحجر المنزلي.