"الموسوي" لمواد البناء تتبرع ببناء جسر للمشاة على أوتوستراد زحلة

أعلنت شركة "الموسوي لمواد البناء"، تبرعها ببناء جسر للمشاة على أوتوستراد زحلة مقابل الجامعة اللبنانية كلية الاداب الفرع الرابع، بعد أن حصد هذا الطريق العديد من الأرواح خصوصا في صفوف طلاب الجامعة.





ولفت رئيس مجلس الادارة أحمد حسين الموسوي، في بيان، إلى أن "العديد من المواطنين يلقون حتفهم عند الوصول الى الجامعة أو في طريق العودة الى المنزل، وفي الحالتين يكتب عليهم اجتياز الاوتوستراد السريع في زحلة من جهة الى أخرى، مما يعرض يوميا حياتهم للخطر ومنهم من لقي حتفه على مدخل الكلية الجامعية التي كان يفترض أن تخرج طلابا لحياة أفضل فكانت سببا للموت".





وأعلن تبرعه بتنفيذ جسر للمشاة، حديدي أو باطوني، عن روح والده حسين أحمد الموسوي، وتواصل عبر محاميه مع الجهات الرسمية في محافظة البقاع من خلال التواصل مع المحافظ القاضي كمال أبو جودة ورئيس بلدية زحلة أسعد زغيب لاخذ الموافقة على بناء الجسر، وفي المقابل باشر مكتبه الهندسي بتنفيذ الخرائط الهندسية المطلوبة للمشروع.





ولفت الى أن "لجوء أبناء البقاع الى كليات الجامعة اللبنانية وهم في غالبيتهم من العائلات التي لم تستطع أن تتجه الى التعليم الخاص بسبب واقعها المادي، لا يمكن أن يكون سببا لازهاق أرواحهم الذين نريدهم شموعا مضيئة في مجالات التعليم ورواد نهضة لا أن يكونوا أرقاما للموت الخاطف".