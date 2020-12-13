لبنان

بسبب حفريات.. زحمة سير خانقة من الاوزاعي باتجاه خلدة

Lebanon 24
13-12-2020 | 18:51
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يشهد طريق الاوزاعي خلدة زحمة سير خانقة بسبب أعمال الحفريات في المحلة.
 
وتعمل عناصر قوى الامن الداخلي على إرشاد المواطنين، وقد قطعت الطريق من الماريوت بإتجاه خلدة كتدبير احترازي في محاولة لتخفيف الزحمة.

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خلدة

أوزاعي

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