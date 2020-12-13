بسبب حفريات.. زحمة سير خانقة من الاوزاعي باتجاه خلدة

يشهد طريق الاوزاعي خلدة زحمة سير خانقة بسبب أعمال الحفريات في المحلة.

وتعمل عناصر قوى الامن الداخلي على إرشاد المواطنين، وقد قطعت الطريق من الماريوت بإتجاه خلدة كتدبير احترازي في محاولة لتخفيف الزحمة.