مقتل سوري بحادث صدم على طريق عام بعلبك اللبوة

توفي السوري "ب.م.ر." جراء حادث صدم سيارة للدراجة النارية التي كان يستقلها على طريق عام بعلبك- اللبوة في بلدة البزالية.

ونقل عناصر الصليب الاحمر اللبناني الجثة إلى براد أحد مستشفيات المنطقة.