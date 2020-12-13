لبنان

مقتل سوري بحادث صدم على طريق عام بعلبك اللبوة

Lebanon 24
13-12-2020 | 18:50
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توفي السوري "ب.م.ر." جراء حادث صدم سيارة للدراجة النارية التي كان يستقلها على طريق عام بعلبك- اللبوة في بلدة البزالية.
 
 
 
ونقل عناصر الصليب الاحمر اللبناني الجثة إلى براد أحد مستشفيات المنطقة.

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جثة

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