هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه:







- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 248.



- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة المنصرمة: 21.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 773.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.