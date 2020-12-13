هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 248.
- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة المنصرمة: 21.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 773.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.
- حالات وفاة: 2.