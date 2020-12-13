دياب لن يستقبل القاضي صوان.. ومخاوف من استهداف أمني!

ذكرت قناة "الجديد" أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يستقبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان، لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة.

من جهتها، قالت قناة الـ"LBCI" أنّ " السراي الحكومي ابلغت صوان عدم جواز ان يستمع الى دياب كمدعى عليه".

كذلك، قالت المعلومات إن دياب غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام ولن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورة القصوى نتيجة معلومات وصلت إلى دياب عن استهدافٍ أمني يحيط به.

وأشارت مصادر أمنية لـ"الجديد" الى أن الأجهزة المختصة لم تتبلّغ بوجود مخططٍ يستهدف دياب والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام.