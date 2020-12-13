لبنان

ما هو برنامج زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان؟

Lebanon 24
13-12-2020 | 20:21
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ما زال برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان قيد الإعداد، وقد علمت الـMTV أنه يتضمّن لقاءً مع رئيس الجمهوريّة في اليوم الثاني من الزيارة مشيرةً الى أنه قد يلتقي ممثّلين عن المجتمع المدني ومتضررين من انفجار المرفأ.

وبحسب المعلومات فإن ماكرون سيزور في اليوم الأول من زيارته للبنان الناقورة حيث سيلتقي قائد قوات الطوارئ الدوليّة ثمّ دير كيفا ليلتقي قائد القوات الفرنسيّة العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة.
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