خليل وزعيتر لن يمثلا أمام القاضي صوان غداً... ماذا عن فنيانوس؟

لن يمثل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امام المحقق العدلي القاضي فادي صوان غداً بانتظار اذن مجلس النواب ورفع الحصانة، وفقاً لما أوردت "المركزية".



أما بالنسبة للوزير السابق يوسف فنيانوس، فأشارت "المركزية" الى أنه سيمثل، الّا اذا اتخذ الـ٤ موقفا موحدا.