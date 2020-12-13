سكاف: نور زحلة كمان خط احمر

غردت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف على حسابها عبر "تويتر" قائلة: "كانت راس السنة رمز للضو هلق صرنا عم بنسابق الايام القليلة الباقية حتى ما نوقع بالعتمة".



وتابعت: "اذا كان لبنان كلو مهدد بالظلام لانو سونطراك ما جددت العقد فالعقود المحلية فينا نجددها بـ جلسة نيابية".



وختمت: "بما انو دارجة الخطوط الحمر فـ نور زحلة كمان خط احمر وصار بدا جلسة حسم".

