لبنان

تحرك احتجاجي في ساحة النور تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
13-12-2020 | 21:21
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نفذ محتجون، مساء اليوم في ساحة النور - طرابلس تحركاً مطلباً،وهتفوا خلاله منددين بتردي الأوضاع المعيشية وما تعانية الفئات الشعبية من عدم القدرة على شراء المواد الغذائية.
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