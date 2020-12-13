تحرك احتجاجي في ساحة النور تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية

نفذ محتجون، مساء اليوم في ساحة النور - طرابلس تحركاً مطلباً،وهتفوا خلاله منددين بتردي الأوضاع المعيشية وما تعانية الفئات الشعبية من عدم القدرة على شراء المواد الغذائية.