لبنان

رجل يفجر قنبلتين وبحوزته ثالثة.. تفاصيل كاملة حول انفجاري صور

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:09
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هزّ انفجاران مدينة صور، مساء اليوم، إذ انفجرت قنبلتان صوتيتان في منطقتين ضمن المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر سيارة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم اللبناني "و.جهير" على رمي قنبلة صوتيّة أمام متجر "حلويات البحصلي" في صور، ما أدى إلى إصابة المواطني "ع.مناع" بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة.

وبحسب المعلومات، فإنّ صوت الإنفجار تردّدت أصداؤه في مختلف أنحاء المدينة.

وبعد ذلك، انتقل جهير إلى محلة الخراب في مدينة صور، وأقدم على رمي قنبلة صوتيّة ثانية داخل سيارته من نوع مرسيدس لون فضي تحمل الرقم (109625/و)، ما أدى إلى احتراقها. وعلى الفور، حضرت سيارة تابعة للدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق.

 

وإثر ذلك، قامت دورية تابعة لمكتب أمن صور في الجيش اللبناني بتوقيف المدعو "و.جهير"، والذي عثر بحوزته على قنبلة ثالثة، وكان في حالة سكرٍ ظاهر.

 

 

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