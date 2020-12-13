أفيوني: مقام اي رئاسة او منصب يعلو إذا ازدهر الشعب وانتعش البلد

غرّد وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني قائلاً: "مقام اي رئاسة او منصب يعلو إذا ازدهر الشعب وانتعش البلد، وينحدر الى القعر عندما ينهار الشعب ويفلس البلد".

واضاف: "أما في قضية جريمة العصر فلا مقام اهم من الحقيقة والعدالة، كل مسؤول يجب ان يمثل امام القضاء ويدافع عن نفسه ويتحمل مسؤوليته، هذا ما يشرف المقام لا التلطي وراء الطوائف".